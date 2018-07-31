Бесплатную вакцинацию домашних животных проведут в Вороновском

Фото: архив

Жители поселения Вороновское смогут привить 4 августа домашних животных от бешенства в оборудованных мобильных службах.

Пройти вакцинацию можно будет в четырех пунктах. Специальный автомобиль ветеринарной помощи на дому будет находиться в деревнях Бакланово, Бабенки и Рыжово. Кроме этого, пункт организуют на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Бабенки».