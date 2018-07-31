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Бесплатную вакцинацию домашних животных проведут в Вороновском
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Бесплатную вакцинацию домашних животных проведут в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 3 часа назад
Фото: архив
Жители поселения Вороновское смогут привить 4 августа домашних животных от бешенства в оборудованных мобильных службах.
Пройти вакцинацию можно будет в четырех пунктах. Специальный автомобиль ветеринарной помощи на дому будет находиться в деревнях Бакланово, Бабенки и Рыжово. Кроме этого, пункт организуют на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Бабенки».
Узнать о точных датах, времени и населенных пунктах, в которых пройдет бесплатная вакцинация, можно будет на сайте мэра Москвы.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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