В Башкирии администрацию Белорецка обязали устранить нарушения в сфере ЖКХ

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел иск о нарушении жилищно-коммунального законодательства. Как сообщает Верховный суд Башкирии , по результатам разбирательства сделан вывод, что выявленные нарушения создают угрозу для жизни и здоровья людей.

Установлено, что в нескольких жилых домах по улице Черемуховая дома проектировались без сетей центрального водоотведения. В микрорайоне Выселки 2 не построена центральная канализация, а имеющаяся временная система не справляется с водоотведением от двух жилых домов. Кроме того, в районе допускается попадание нечистот в почву вблизи дома и детской площадки. Также превышено содержание в прилегающей территории допустимого количества свинца.

— Решением суда на администрацию городского поселения возложена обязанность организовать строительство централизованных сетей водоотведения по улице Черемуховая Белорецка в установленные законом сроки, — добавили в пресс-службе Верховного суда.

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