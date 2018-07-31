Хакеры вновь угрожают «Домодедову» взломом навигационных систем

Неизвестные снова требуют от администрации аэропорта «Домодедово» биткоины, угрожая удаленно вмешаться в работу навигационных систем воздушной гавани, передает «Интерфакс»

«Злоумышленники вновь направили в адрес аэропорта письмо с угрозами удаленно вмешаться в управление воздушным движением. Они требуют от аэропорта выкуп в биткоинах», — сказал во вторник источник агентства.

По его словам, в аэропорту усилены меры безопасности и контроля.

«Это касается как безопасности на входных группах, аэровокзале, так и дополнительных мер внутри аэропортовых служб. В частности, усилены меры контроля доступа, а также усилена защита внешних и внутренних компьютерных сетей», — сказал источник.

В свою очередь, в пресс-службе аэропорта «Домодедово» заверили, что угрозы безопасности пассажиров и работе аэропорта нет.

На минувшей неделе на электронную почту контакт-центра аэропорта уже поступало электронное письмо с угрозами удаленно вмешаться в работу навигационной аппаратуры аэропорта.