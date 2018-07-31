В Волгограде передумали менять работу трамвая №1

Мэрия Волгограда сообщила, что изменения, которые планировалось ввести в отношении трамвая №1 с 1 августа, отменяются. Напомним, власти хотели, чтобы транспорт перестал осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановках «Мончегорская» и «Улица Просвещения».

По данным горадминистрации, сотрудники МУП «Метроэлектротранс» осенью еще раз изучат пассажиропоток трамвая — в это время взрослые вернутся из отпусков, а школьники и студенты снова начнут ездить на учебу на общественном транспорте. После этого будет принято окончательное решение, касающееся дальнейшей судьбы данного маршрута.

Напомним, ранее власти хотели отменить для трамвая остановки «Мончегорская» и «Улица Просвещения», по их словам, в связи со снижением пассажиропотока. Планировалось, что разворотное кольцо в Ворошиловском районе будут использовать только на случай ЧС, для организации движения трамваев №3 и 4. Местным жителям предлагалось пересесть на другой транспорт. Те в свою очередь испытали шок, т.к. остановки находятся в частном секторе, куда больше никакой транспорт не заезжает, а только курсирует мимо на приличном расстоянии. Испугавшись, что мэрия пытается потихоньку закрыть трамвайный маршрут, 50 человек устроили своеобразный сход против этого. Люди отмечают, что электротранспорт часто выручает их, особенно в непогоду, так как в частном секторе нет нормального заасфальтированного тротуара, из-за чего дороги превращаются после дождей в месиво.