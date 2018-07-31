УК Жуковского досрочно подготовила жилой дом на улице Серова к отопительному сезону

По предписанию Госжилинспекции в подмосковном Жуковском управляющая компания «Теплоцентраль-ЖКХ» досрочно подготовила к началу отопительного сезона дом №10А на улице Серова, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы в ходе проверки установили, что в подвале порвана либо вовсе отсутствует теплоизоляция на трубах отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, на окнах частично отсутствовала фурнитура, а входная дверь в подъезд не имела плотного притвора. На устранение нарушений УК «Теплоцентраль» дали месяц. Однако УК все работы выполнила на 10 дней раньше срока.