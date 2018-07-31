УК Жуковского досрочно подготовила жилой дом на улице Серова к отопительному сезону 

По предписанию Госжилинспекции в подмосковном Жуковском управляющая компания «Теплоцентраль-ЖКХ» досрочно подготовила к началу отопительного сезона дом №10А на улице Серова, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Инспекторы в ходе проверки установили, что в подвале порвана либо вовсе отсутствует теплоизоляция на трубах отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, на окнах частично отсутствовала фурнитура, а входная дверь в подъезд не имела плотного притвора. На устранение нарушений УК «Теплоцентраль» дали месяц. Однако УК все работы выполнила на 10 дней раньше срока.
«Учитывая досрочное исполнение предписания, на управляющую компанию был наложен минимально предусмотренный законом за несоблюдение требований энергетической эффективности штраф — 20 тысяч рублей», — сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.