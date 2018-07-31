Демонтаж ЦБК на берегу Байкала могут начать в 2019 году

По предварительным оценкам, демонтаж промплощадки, на которой расположены 47 объектов капитального строительства, обойдется в 95 млн рублей. «Такой проект будет стоить примерно 95 млн рублей. Пока есть федеральная целевая программа (действует до 2021 года -прим. ТАСС) промплощадку мы также должны утилизировать, — сказал Левченко. — Мы обратились с таким предложением в правительство РФ, договорились с Росгеологией о том, что совместно будем этот проект реализовывать».

По словам губернатора, определенные технологические сложности в этом процессе могут быть связаны с демонтажем подземных коммуникаций, для чего в течение 2019 года будут проводиться предварительные обследования и согласования проекта. В тоже время разбор цехов и других бетонных конструкций может быть начат уже в 2019 году. «Эти работы могу занять весь 2019 год», — отметил Левченко.

Технологически процесс демонтажа промплощадки комбината может быть увязан с рекультивацией отходов шлам-лигнина, накопленного за 50 лет работы БЦБК. Оператором по работе с его отходами правительством РФ назначен холдинг «Росгеология», который в настоящее время приступил к испытанию на площадке новой технологии по обезвреживанию шлам-лигнина. После того как карты-накопители со шлам— лигнином опустошат их емкости смогут заполнить бетонной крошкой от демонтированных зданий БЦБК, пояснил губернатор.

Байкальский ЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах— накопителях БЦБК — порядка 6,5 млн т шлам-лигнина — вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы.