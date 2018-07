Теперь точно. В новых iPad будет Face ID

Мы долго думали, правда ли Apple внедрит систему разблокировки по лицу Face ID в новые iPad. Кажется, это случится уже в этом году.

Редактор iHelpBR Филиппе Эспозито опубликовал скриншот кода iOS 12 beta 5, в котором явно видно, что технология будет использоваться уже в новых планшетах Apple.

На скриншоте видно, что при определенных условиях на экране планшета будет выводиться сообщение Unable to activate Face ID on this iPad (невозможно активировать Face ID на этом iPad). В коде также встречаются и другие переменные, отвечающие за систему распознавания лиц на iPad.

Теперь сомнений не осталось. В этом году нас ждёт новый iPad Pro со сканером распознавания лиц. Чую, тонкие рамки тоже можно ожидать этой осенью.