В Махачкале ремонтируют дороги в поселках Ленинкент и Шамхал 

В Махачкале ремонтируют дороги в поселках Ленинкент и ШамхалВ рамках приоритетной федеральной программы «Качественные и безопасные дороги» в Кировском районе Махачкалы проводятся ремонтные работы на 40 улицах, сообщают в пресс-службе администрации города.
В поселках Шамхал и Ленинкент проводятся завершающие этапы ремонта дорожного полотна. В этом убедился старший инженер-инспектор УЖКХ г. Махачкалы Ризван Магомаев.
На улицах Арухова и Вузовское озеро подрядные работники заняты установкой тротуаров. Жители местности довольны проводимой работой и отмечают, что реконструкция улиц проводится качественно.
В настоящее время в Кировском районе на 15 улицах ведутся ремонтные работы, а на 12 процесс реконструкции завершен, вслед за ними будут окончены работы еще на 5 улицах. И только на 4 улицах ремонт дорог еще не стартовал — они перенесены на третий этап госпрограммы.
Магомаев также отметил, что предположительно реконструкция дорог района Махачкалы завершится к концу лета.
На прошлой неделе в этом же районе работники проводили ремонт в поселке Ленинкент. В данной местности поступило много обращений от жителей с просьбой провести ремонт дороги на улице Алиева.
На федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» вложено более 760 млн рублей. В общей сумме бюджет проекта на 2018 текущий год составляет боле 1,5 млрд рублей.
В Дагестане, по планам проекта, будет приведено в норму состояние более 85 км дорожных полотен внутри города и 40 км подъездных.