В Махачкале ремонтируют дороги в поселках Ленинкент и Шамхал

Махачкале ремонтируют дороги в поселках Ленинкент и ШамхалВ рамках приоритетной федеральной программы «Качественные и безопасные дороги» в Кировском районе Махачкалы проводятся ремонтные работы на 40 улицах, сообщают в пресс-службе администрации города.

поселках Шамхал и Ленинкент проводятся завершающие этапы ремонта дорожного полотна. В этом убедился старший инженер-инспектор УЖКХ г. Махачкалы Ризван Магомаев.

На улицах Арухова и Вузовское озеро подрядные работники заняты установкой тротуаров. Жители местности довольны проводимой работой и отмечают, что реконструкция улиц проводится качественно.

В настоящее время в Кировском районе на 15 улицах ведутся ремонтные работы, а на 12 процесс реконструкции завершен, вслед за ними будут окончены работы еще на 5 улицах. И только на 4 улицах ремонт дорог еще не стартовал — они перенесены на третий этап госпрограммы.

Магомаев также отметил, что предположительно реконструкция дорог района Махачкалы завершится к концу лета.

На прошлой неделе в этом же районе работники проводили ремонт в поселке Ленинкент. В данной местности поступило много обращений от жителей с просьбой провести ремонт дороги на улице Алиева.

На федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» вложено более 760 млн рублей. В общей сумме бюджет проекта на 2018 текущий год составляет боле 1,5 млрд рублей.