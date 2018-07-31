В Fortnite добавили временный режим «Летающая взрывчатка»

С обновлением 5.1 в Fortnite появился режим «Летающая взрывчатка», в котором доступны только гранатомёты и ракетницы. Патч также вернул в «королевскую битву» ракетницу и добавил новую снайперскую винтовку в «Сражение с Бурей». Последняя будет доступна во внутриигровом магазине со 2 августа.

Epicgames.com Особенности режима «Летающая взрывчатка»:

В этом режиме доступны только гранатомёты и ракетницы.

В зданиях иногда появляются реактивные ранцы.

Реактивные ранцы из режима «Летающая взрывчатка» отличаются от обычных увеличенной скоростью восстановления топлива и уменьшенной скоростью его расхода. Это позволяет пилотам дольше находиться в воздухе.

Периоды ожидания между кругами Бури сокращены, поскольку игрокам требуется меньше времени на поиск полезной добычи (средняя продолжительность матча не должна превышать 20 минут).

Максимальное количество ракет ограничено до 120.

В этом режиме учитывается статистика профиля (количество побед и соотношение смертей и убийств).

Другие подробности патча можно узнать здесь.