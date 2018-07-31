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В Fortnite добавили временный режим «Летающая взрывчатка»
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В Fortnite добавили временный режим «Летающая взрывчатка» 

CyberSport.ru 1 час назад
С обновлением 5.1 в Fortnite появился режим «Летающая взрывчатка», в котором доступны только гранатомёты и ракетницы. Патч также вернул в «королевскую битву» ракетницу и добавил новую снайперскую винтовку в «Сражение с Бурей». Последняя будет доступна во внутриигровом магазине со 2 августа.
Epicgames.com  Особенности режима «Летающая взрывчатка»:
В этом режиме доступны только гранатомёты и ракетницы.
В зданиях иногда появляются реактивные ранцы.
Реактивные ранцы из режима «Летающая взрывчатка» отличаются от обычных увеличенной скоростью восстановления топлива и уменьшенной скоростью его расхода. Это позволяет пилотам дольше находиться в воздухе.
Периоды ожидания между кругами Бури сокращены, поскольку игрокам требуется меньше времени на поиск полезной добычи (средняя продолжительность матча не должна превышать 20 минут).
Максимальное количество ракет ограничено до 120.
В этом режиме учитывается статистика профиля (количество побед и соотношение смертей и убийств).
Другие подробности патча можно узнать здесь.
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