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К сентябрю закон о повышении пенсионного возраста может измениться до неузнаваемости
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К сентябрю закон о повышении пенсионного возраста может измениться до неузнаваемости 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Андрей Барышев объяснил, что, принимая закон в первом чтении, самая многочисленная фракция Государственной думы, депутаты от «Единой России», решили «не принимать позицию страуса», а обнародовать проблему кассового разрыва в бюджете. Голосуя «за» принятие законопроекта о повышении пенсионного возраста, большинство единороссов были против него и теперь активно ищут способы нивелировать негативное воздействие новшества.
Напомним, по данным опроса фонда «Общественное мнение», повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 лет до женщин вызывает неодобрение у 82 процентов россиян. По словам депутата, парламентарии предложили три варианта развития событий, которые позволят не повышать пенсионный возраст хотя бы некоторое время. Одно из предложений — отказ от компенсации налога на добавленную собственность для экспортеров углеводородов.
«Экспортеры сырья получают компенсаций примерно на 1,8 триллиона рублей в год, финансисты рассчитывают на пенсионной реформе сэкономить порядка 600 миллиардов регулярно, — объяснил Барышев. — Если хотя бы на год отказаться от возврата НДС, мы получим отсрочку для реформы на три года».
В качестве второго варианта предлагается предоставить промышленности и сельскому хозяйству, то есть реальному сектору экономики, долгосрочные кредиты по ставке, не превышающей инфляцию (4,4 процента). Это позволит повысить монетизацию валового продукта и оживить экономику, так что нынешнюю пенсионную нагрузку страна сможет «потянуть». Наконец, предлагается повысить тарифы на экспортируемые энергоресурсы: в Китай электричество продается по 1,2 рубля за киловатт-час, а тариф для российского сельского хозяйства в среднем — 5,9 рубля.
«К 24 августа, первому заседанию Госдумы после каникул, мы соберем все поправки и предложения, — заверил челябинцев депутат. — К сентябрю законопроект изменится до неузнаваемости, а может быть, вообще будет отложен. Тем более, что он уже вызвал неодобрение президента Владимира Путина».
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
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