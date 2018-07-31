Старооскольский байкер проехал шесть тысяч километров

Старооскольский байкер Дмитрий Туголуков, электрик сортопрокатного цеха №2 ОЭМК , ко Дню металлурга совершил мотопробег «Старый Оскол — Мурманск ».

Дмитрий Туголуков уже 18 лет увлекается мотоспортом. Ему нравится ставить перед собой сложные задачи. Три года назад Дмитрий преодолел 1 600 км за 24 часа, затем повысил планку до 2 000 км в сутки. В этот раз парень решил от рассвета до рассвета успеть проехать 2 500 км. Но удалось — 2 400.

«Треть пути пришлось ехать под дождём, а это — практически вся Карелия . Вопросы безопасности важнее скорости и любых нормативов, потому пришлось сбавить темп. Я обратился в соцотдел ОЭМК с просьбой поддержать идею мотопробега ко Дню металлурга. Мне помогли: выделили средства на бензин и отпустили на неделю с работы. Рад, что Металлоинвест подарил возможность совершить такой значимый для меня мотопробег».

На своём железном друге, украшенном надписью «Металлоинвест. Старый Оскол», Дмитрий доехал до самой северной точки России , к которой проложена дорога — посёлка Териберка. Выехал Дмитрий 6 июля в 4 часа, а на следующий день в это же время он уже подъехал к началу Кольского полуострова (2 400 км от Старого Оскола), откуда отправился в Мурманск.

«Я пересёк Полярный круг. Моя поездка получилась настолько контрастной! В Питере застал белые ночи, а в Мурманске — полярный день. Мне посчастливилось искупаться в Северном Ледовитом океане. Температура воды +5 °С, на солнце в жаркий день +17 °С. Вода холодная, как в родниках, для меня это незабываемые ощущения».