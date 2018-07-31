Скверы Владимира обещают отремонтировать ко Дню города

Скверы Владимира обещают отремонтировать ко Дню города, который запланирован на 2 сентября. 30 июля глава города Ольга Деева вместе с жителями проконтролировала ход работ, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас рабочие активно приводя в порядок сквер на улице Никитской: завершается мощение пешеходной аллеи, у бюста Н. В. Гоголя появляется большая цветочная клумба и газоны, уже тремонтированы основания для восстановления уличных фонарей, готовы места для лавочек. Отметим, что в сквере появится современная детская площадка.

Полным ходом идут работы и в сквере у ДК «Энергетик»: по проекту, здесь появятся пешеходные дорожки, новая детская площадка, малые архитектурные формы и новое парковое освещение. Кстати, рядом с домом культуры установят новый остановочный павильон.

«Работы по благоустройству еще двух общественных территорий по программе «Формирование современной городской среды» — Соловьиного и Красносельского прудов — также продолжаются в соответствии с графиком и будут завершены в конце августа», — отметили в администрации.