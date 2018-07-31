Мэрия проверила скверы

По поручению сити-менеджера областного центра Андрея Шохина состоялась выездная проверка хода работ по благоустройству городских скверов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вместе с чиновниками горадминистрации в рейд отправилась глава города.

Напомним, что в рамках проекта в этом году будут благоустроены четыре городских объекта, отобранные по результатам голосования, в котором приняли участие жители областного центра. Первым делом чиновники оценили ход работ в сквере на улице Никитской.

Мэр города последний раз была на этом объекте 1,5 недели назад и, по ее словам, сквер уже преобразился до неузнаваемости. В настоящий момент завершается мощение пешеходной аллеи красивой тротуарной плиткой и кремовой брусчаткой.

Вокруг бюста Гоголя разбита большая клумба. Отремонтированы все фонарные столбы, в ближайшее время здесь установят много лавочек.

Во время рейда у Деевой состоялась беседа с мамочками, которые любят гулять по скверу на улице Никитской с колясками. Жители поблагодарили главу за то, что все зеленые насаждения будут сохранены, за исключение пары гнилых и аллергенных тополей. Понравилась мамочкам и идея строительства в сквере новой детской площадки.

Высокая комиссия заглянула и в Энергетик, где на глазах преображается сквер в районе Дома культуры.

Раньше местным жителям приходилось ездить гулять с детьми в центр города Владимира , а теперь в их родном микрорайоне появится отличное место для игр и прогулок.

И здесь проектом предусмотрены дорожки из нового асфальта и плитки, работы по озеленению, создание малых архитектурных форм и монтаж новой системы освещения.

Кроме того, выполняя наказы жителей, глава администрации города Андрей Шохин распорядился построить рядом с ДК новый остановочный павильон и отремонтировать все тротуары.

Напомним, что работы по благоустройству двух других объектов — Соловьиного и Красносельского прудов — также идут четко в соответствии с графиком и будут завершены ко Дню города Владимира, в конце августа.