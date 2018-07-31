В Саратове жители дома лишились 430 тысяч рублей из-за некачественного ремонта кровли

В Кировском районе Саратова зафиксированы нарушения в рамках капремонта многоквартирного дома, в результате чего жильцам нанесен ущерб в особо крупом размере. Прокуратура установила, что обитатели дома на улице Высокая, 17 сформировали фонд капитального ремонта на спецсчете, владельцем которого стала управляющая компания «Жилищник №25». Жители решили сброситься на ремонт кровли на общую стоимость 430 тысяч рублей. В июле-августе 2017 года работы были завершены подрядной организацией «Территория-К».

Последующая проверка показала, что работы выполнены не в полном объеме, с грубыми нарушениями технологии, кровля дома имела большие протечки. Собственникам помещений причинен имущественный ущерб на всю сумму истраченных денежных средств. По факту выявленного отдел полиции Кировского района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Напомним, журналисты информационной службы «Саратов 24» рассказывали о ситуации, которая сложилась в доме №17 на улице Высокая.