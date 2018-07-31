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Во Владимирской области под школьницей обрушилась крыша заброшенной фермы
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Во Владимирской области под школьницей обрушилась крыша заброшенной фермы 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
12-летняя девочка получила серьезные травмы, упав с высоты более чем в пять метров на заброшенной ферме в Судогодском районе, сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета.
29 июля школьница вместе с друзьями (в тот день девочка приехала из Владимира в гости к родным) пошла гулять на старую ферму бывшего СПК. Играя, она забралась на крышу. Но шифер не выдержал ее веса и лопнул. Девочка полетела вниз.
«При осмотре места происшествия установлено, что территория, где расположено несколько заброшенных ферм бывшего СПК, свободна к доступу, в том числе детей. Отсутствуют ограждение, запрещающие и предупреждающие знаки. Уже получены объяснения с руководителей муниципальных образований», — сообщили в следственном комитете.
Отметим, что сейчас пострадавшая находится в областной детской клинической больнице. Врачи стабилизировали ее состояние.
Начата доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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