Идеальный минибрейк: 3 дня в английском Котсуолдсе

День первый: приятное знакомство

Начнем с хорошей новости: Великобритания становится ближе. Подача документов без паспорта доступна теперь и для стандартных шестимесячных виз. Донести паспорт в визовый центр необходимо в течение месяца с момента получения уведомления о принятии решения. Для того, чтобы воспользоваться услугой «подача без паспорта», вам не пригодятся даже бронь отеля, авиабилеты и страховка. То есть, никаких дополнительных затрат.

Итак, вы приехали в Лондон, обошли все достопримечательности и теперь изучаете карту в поисках идеального маршрута на следующие несколько дней. Если вы относитесь к числу тех, кто всегда мечтал увидеть уютные английские деревушки, то действуйте: из Лондона до станции Мортон-ин-Марш (Moreton-in-Marsh) можно добраться за 2 часа. Это не единственная точка в Котсуолдсе, куда прибывают поезда со станции Паддингтон, но для начала путешествия по региону она подходит идеально.

Не любите поезда? — Не проблема! Берите в аренду машину. Не пугайтесь правого руля: при достаточном опыте вождения (особенно, если этот опыт вы получали в Москве или другом мегаполисе) вы быстро разберетесь и станете уверенным участником дорожного движения, которое в Котсуолдсе очень спокойное и размеренное.

Если вы не сильно устанете с дороги, загляните в городок Чиппинг Кэмпден (Chipping Campden), который в средние века был одним из важных европейских центров торговли шерстью. Здесь до сих пор сохранились руины рынка, на котором наверняка кипели те еще страсти. Сейчас Чиппинг Кэмпден — это приятное и очень спокойное место, где можно неспешно прогуляться, полюбоваться местной архитектурой и попробовать джин, который производят неподалеку.

Еще одно место, мимо которого не стоит проезжать, называется звучно — Бродвей (Broadway). В отличие от нью-йоркского тезки, этот Бродвей очень тихий и уютный. Здесь нет толп туристов и гула машин — только пение птиц и чистый воздух. Остановитесь в отеле The Lygon Arms: здесь гармонично соседствуют многовековая история и современные удобства. Например, в отеле есть спа-центр с бассейном и саунами — прекрасное завершение длинного и плодотворного дня.

Впрочем, нет: лучшим завершением станет ужин в ресторане The Great Hall при отеле. Или коктейль в местном баре: выбор напитков и креативность бармена вас приятно удивят.

После завтрака в отеле (попробуйте тост с авокадо, это бомба) можно отправляться дальше. Выезжать лучше как можно раньше, чтобы увидеть — ну вы уже догадались — как можно больше. Несмотря на то, что конец лета-начало осени считается идеальным временем для путешествия по Котсуолдсу, не забудьте прихватить свитер или ветровку: утром и вечером погода может быть довольно прохладной.

Примерно в 10 минутах езды от отеля The Lygon Arms находится Бродвейская башня — архитектурный каприз, который стал точкой притяжения для путешествующих по региону туристов. Башня строилась безо всякой цели и в разное время использовалась как печатня, жилой дом и наблюдательный пункт: во время войны отсюда (вполне успешно) следили за вражескими самолетами. Если вам повезет, и день будет ясным, то с вершины сооружения можно увидеть территорию 13 британских графств. Впрочем, даже в случае облаков и тумана вид вас не разочарует: рядом с башней пасутся очаровательные олени, которые точно попадут в объектив вашей камеры!

Если ваше путешествие пришлось на июль-август, не упустите возможность устроить фотосессию в лавандовых полях. Смело отправляйтесь на лавандовую ферму в Сноушилле (Snowshill): здесь вы не только сможете убедиться в том, что пейзажи, которые вы видели в аккаунтах блогеров-миллионников, существуют в реальности, но и выпить лавандовый чай, съесть лавандовый скон, купить лавандовый крем и отправить друзьям открытку с … угадайте чем.

Публикация от Lena Titok (@reychel_lee) 27 Июн 2018 в 5:07 PDT Кстати, сама деревня Сноушилл тоже заслуживает внимания. Во-первых, она красивая: местным жителям определенно нужно выдавать специальные премии за невероятные сады и палисадники. Во-вторых, несмотря на небольшие размеры, деревушка прославилась на весь мир, в том числе благодаря третьей части саги про Бриджит Джонс: одну из сцен фильма снимали как раз в церкви Сноушилла. Тем, кого судьба Бриджит совершенно не волнует, стоит посетить утопающее в розах поместье Snowshill Manor, где хранятся необычные вещи со всего мира, собранные коллекционером Чарльзом Уэйдом.

Публикация от Lena Titok (@reychel_lee) 16 Июл 2018 в 1:15 PDT Следующая остановка — живописный городок Стоу-он-зе-Волд (Stow on the Wold). И в нем тоже не обошлось без литературно-киношного подтекста. Поговаривают, что однажды сэр Толкиен увидел дверь местной церкви и так впечатлился, что сделал ее прототипом двери в Морию из «Властелина колец» (той самой, перед которой Фродо и сотоварищи ломали головы, пытаясь отгадать ребус на эльфийском). Но не только заядлые толкиенисты приезжают в Стоу-он-зе-Волд. Здесь много симпатичных магазинчиков и лавочек, в которых можно купить, например, местный сыр. Кроме того, в городе находится старейший отель в Англии — Porch House. Если не планируете оставаться на ночь, можете хотя бы заглянуть на обед с кружкой эля.

Соседнюю деревушку, Бертон-он-Уотер (Bourton on the Water), часто называют британской Венецией за ее живописные каналы. Здесь можно сделать очень красивые снимки, главное, чтобы не помешали многочисленные туристы, которые тоже охотятся за кадрами на миллион лайков.

Ближе к вечеру отправляйтесь в замок Садели (Sudeley Castle). Его история связана с именем легендарного короля Генриха VIII, который очень любил жениться. Если предыдущая жена надоедала любвеобильному монарху, он избавлялся он нее любым доступным способом — например, велел отрубить ей голову. Последняя жена Генриха, Кэтрин Парр, пережила своего супруга, а прах ее покоится в часовне святой Марии при замке. Кстати, Садели — не музей, а вполне себе жилой домой, часть которого любезно открывают для посетителей. Так что, у вас будет прекрасная возможность прогуляться по апартаментам нынешних владельцев и прикоснуться к истории Британии.

Идеальное место для ночлега — отель The Bear at Rodborough. Несмотря на то, что он стоит прямо на шоссе, ночью здесь будет невероятно тихо. Недалеко от отеля находятся дома знаменитостей, например, Джейми Дорнана и (если верить слухам) самой Мадонны . Так что, смотрите в оба: возможно, селебы решат заглянуть на вкусный ужин в ресторан при «Медведе».

Утро третьего дня в Котсуолдсе предлагаем начать в самой «инстаграмной» деревне Великобритании — Бибери. Причем, чем раньше вы проснетесь, тем больше у вас будет шансов сфотографировать деревню без толп китайских (и всех прочих) туристов. Про красоту этого места можно написать поэму, но лучше один раз увидеть окруженные пышными розами каменные домики, роскошные сады, живописные мостики и очаровательных лебедей, неспешно плавающих по каналу. Кстати, дома, которые вы будете фотографировать, — не декорации к фильму: в них живут люди. Так что, не забывайте соблюдать правила и не игнорируйте таблички private.

Публикация от Lena Titok (@reychel_lee) 28 Июн 2018 в 10:26 PDT Уехать из Котсуолдса, не посетив столицу региона, было бы непростительно. К тому же, в городе Сайренсестер (Cirencester) есть, чем заняться. Здесь находится, например, музей Corinium, в котором хранятся римские мозаики. Небольшая, но познавательная экспозиция познакомит вас с историей Котсуолдса и поможет составить представление о римском прошлом региона. Церковь Иоанна Крестителя — величественное сооружение на центральной площади города. Непременно зайдите внутрь, чтобы провести несколько минут в тишине и полюбоваться фантастическими витражами. Очень умиротворяюще!

Если вы относите себя к числу поклонников британской королевской семьи, отметьте на карте город Тетбери (Tetbury). Именно здесь находится магазин принца Чарльза, где можно купить посуду, алкоголь, книги, носки с корги или, допустим, огромную овцу-пуфик. В общем, все, без чего ваш дом никак нельзя назвать уютным. Вся выручка магазина поступает на благотворительность, так что, вы можете не только порадовать близких приятным сувениром, но и сделать доброе дело. Пообедать можно в том же городе: например, в симпатичном пабе The Royal Oak — пиво и сидр здесь льются рекой, а крабовый пирог достоин звезды «Мишлен».

Замков много не бывает, поэтому мы, пожалуй, порекомендуем вам еще один, очень особенный. В Chavenage House не только живет несколько поколений семьи Лосли-Уильямс: они еще и лично водят экскурсии по своим владениям! Хозяйку сопровождают два кокер-спаниеля и искрометное чувство юмора. В этом доме вы почувствуете себя не просто туристом, а желанным гостем, которому расскажут семейные байки (например, про Оливера Кромвеля ) и напоят чаем. Очень позитивный опыт, который идеально подходит для завершения насыщенного дня.

Если осталось время

Каждая деревня Котсуолдса — это живописный уголок, где можно сделать сотню-другую потрясающих снимков. Останавливайтесь там, где вам понравится: у каждого населенного пункта здесь есть свое очарование. Если в Лондон вы будете возвращаться на машине, зарулите в город Вудсток. Здесь находится Бленхеймский дворец, в котором родился Уинстрон Черчилль. Вы сможете осмотреть богатые интерьеры дворца и прогуляться по саду с прудом и фонтанами. Без пробок от замка до аэропорта Хитроу можно добраться примерно за час, но делайте скидку на то, что в пятницу и по выходным движение может быть довольно плотным.

Публикация от Lena Titok (@reychel_lee) 29 Июн 2018 в 1:52 PDT На то, чтобы детально изучить Котсуолдс, может уйти несколько недель, но трех дней будет достаточно для того, что влюбиться в этот регион со сказочными домиками и приветливыми жителями. А еще выдохнуть и слегка замедлиться, переключившись с сумасшедшего ритма мегаполиса на размеренный темп жизни старой доброй английской провинции.

Благодарим VisitBritain за помощь в организации поездки.