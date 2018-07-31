Селфи и защита от троянов: какие задания ждут участников финала конкурса «Урбан хайкинг»

Москве стартовал заключительный этап конкурса «Урбан хайкинг» проекта «Летний марафон „МЭШ“». В нем могут принять участие школьники в возрасте от 11 до 18 лет.

Присоединиться к состязанию можно, зайдя в личный кабинет на портале mos.ru (если его нет — пройти простую форму регистрации) и загрузив свои работы в библиотеку «Московской электронной школы» через «Электронный дневник».

В новом туре участникам необходимо выполнить три задания. Во-первых, они отправятся на экскурсию по памятным местам, связанным с Мариной Цветаевой (в этом им поможет познавательный портал «Узнай Москву»). В трех точках маршрута им придется сделать селфи. Фото нужно загрузить в библиотеку «МЭШ».

Во втором задании школьникам нужно будет письменно ответить на вопрос: «Как защититься от банковских троянов?». Для этого надо найти в библиотеке «Московской электронной школы» видео «Банковские троянцы».

Третье задание потребует творческого подхода. Участники пришлют фото самого яркого момента лета, например селфи с друзьями на вечеринке или фото с дедушкой на рыбалке.

На выполнение всех заданий школьникам отведено две недели. Победителями станут три участника, которые справятся с заданиями быстрее остальных. Их имена станут известны 15 августа.

Во втором туре, который уже прошел, участники гуляли по Москве в поисках виртуального Пушкина, рассказывали о книгах, прочитанных за лето, делились информацией о конкурсе с друзьями в соцсетях и собирали лайки.

Победительницей тура стала Полина Лабутина. Второе место занял Андрей Щагин, на третьем оказалась Ольга Глинкова. Они получат ценные призы от «Московской электронной школы»: экшен-камеру, самокат и фитнес-трекер.

«Летний марафон «МЭШ»» — проект для школьников, который Департамент информационных технологий города Москвы проводит с 1 июля по 20 августа. Победителей марафона наградят 27 августа в павильоне «Умный город» на ВДНХ.

Проект включает в себя два конкурса: «Урбан хайкинг» и «Битву талантов». Присоединиться к проекту можно на любом этапе.

Все о летнем марафоне