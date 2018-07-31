Киты-убийцы разгадали трюк с внезапным исчезновением человека

Хищные киты — косатки из парка развлечений «Морской мир Сан-Антонио» ( США ) не купились на трюк с исчезновением человека за падающим одеялом. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как сотрудница парка готовится «исчезнуть» на глазах у двух косаток. Она подкидывает голубое одеяло и опускается на пол, чтобы спрятаться. Китов провести не удалось: они поняли, что женщина не пропала, и поплыли вниз, чтобы встретиться с ней лицом к лицу.

В июне пользователи соцсетей запустили флешмоб, целью которого было вызвать удивление у своих собак. Они вставали у дверного проема с простыней или одеялом и подкидывали их на глазах у своего питомца, чтобы незаметно скрыться. Пользователи отмечали, что многие собаки не могли понять, куда пропал их хозяин. Видео публиковали в Twitter под хештегом #WhatTheFluffChallenge.

Косатки являются крупнейшими плотоядными дельфиновыми. Из-за широкого рациона, который включает и других морских млекопитающих, эти животное получили прозвище «киты-убийцы»