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Киты-убийцы разгадали трюк с внезапным исчезновением человека
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Киты-убийцы разгадали трюк с внезапным исчезновением человека 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Хищные киты — косатки из парка развлечений «Морской мир Сан-Антонио» (США) не купились на трюк с исчезновением человека за падающим одеялом. На видео обратило внимание издание Daily Mail.
На записи видно, как сотрудница парка готовится «исчезнуть» на глазах у двух косаток. Она подкидывает голубое одеяло и опускается на пол, чтобы спрятаться. Китов провести не удалось: они поняли, что женщина не пропала, и поплыли вниз, чтобы встретиться с ней лицом к лицу.
В июне пользователи соцсетей запустили флешмоб, целью которого было вызвать удивление у своих собак. Они вставали у дверного проема с простыней или одеялом и подкидывали их на глазах у своего питомца, чтобы незаметно скрыться. Пользователи отмечали, что многие собаки не могли понять, куда пропал их хозяин. Видео публиковали в Twitter под хештегом #WhatTheFluffChallenge.
Косатки являются крупнейшими плотоядными дельфиновыми. Из-за широкого рациона, который включает и других морских млекопитающих, эти животное получили прозвище «киты-убийцы»
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