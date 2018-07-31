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С. Собянин рассказал об экологической программе по замене устаревших кабельных сетей
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С. Собянин рассказал об экологической программе по замене устаревших кабельных сетей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра электроподстанции «Елоховская» ПАО «МОЭСК» рассказал о программе по замене устаревших кабельных сетей, которая проводится в столице.
«Мы с вами реализуем в рамках инвестпрограммы МОЭСК две крупные программы. Первая — по замене сетей, в том числе с масляным наполнителем. Это тяжелые сети, достались в наследство, они сложны в эксплуатации и для города экологически не безопасны.
Также мы с П. Ливинским (Павел Ливинский, гендиректор ПАО «Россети» — прим. Агентсва «Москва») говорили о том, чтобы в Москве переходить на цифровизацию сетевого хозяйства. Это важно. При таком объеме сетей подземных и наземных управлять эффективно этим комплексом невозможно без введения новых технологий», — рассказал мэр.
В свою очередь генеральный директор ПАО «МОЭСК» Петр Синютин сообщил, что в городе уже заменены 650 км такого кабеля. Он пообещал, что программа будет реализована в срок.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, более 330 км устаревших маслонаполненных кабелей, которые на сегодняшний день эксплуатируются в столице, заменят на современные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена к 2030 г.
«В 2018 г. ПАО «МОЭСК» приступило к реализации масштабной программы модернизации кабельных линий. Программа рассчитана до 2030 г. и предусматривает замену части устаревших маслонаполненных кабельных линий на современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. Всего «МОЭСК» эксплуатирует более 100 линий с маслонаполненным кабелем общей протяженностью 334,5 км», — следует из материалов.
Сообщается, что реализация целевой программы позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, снизить возможность несчастных случаев, связанных с эксплуатацией старого оборудования, а также исключить проведение земляных работ. Кроме того, замена старых кабельных линий позволит снизить риск загрязнения окружающей среды.
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