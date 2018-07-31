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Автобусы № 98 и № 79 завтра в Волгограде начнут ходить по новым маршрутам
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Автобусы № 98 и № 79 завтра в Волгограде начнут ходить по новым маршрутам 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде с завтрашнего дня изменяются маршруты двух востребованных автобусов. Маршрут № 98 станет короче в центре, а в Дзержинском районе будет уходить на другую конечную. 79-й пустят до новой конечной «СХП „Заря“».
Пару недель назад администрация Волгограда сообщила новость об изменении схемы движения двух вспомогательных автобусных маршрутов № 98 и № 79. Ссылаясь на просьбы горожан, в мэрии пояснили, что 98-ой автобус меняет конечную в Дзержинском районе, а в Центральном он перестанет ходить дальше улицы Комсомольской.
— Для жителей микрорайона «Бейкер стрит» будет скорректирована и продлена схема движения автобуса № 98 «ТЦ „Комсомолл“ — „Речпорт“. От набережной автобусы больше не будут делать большой круг через 7-ю Гвардейскую и площадь Ленина, а сразу поднимутся на Первую Продольную магистраль по улице Комсомольская, — поясняли в мэрии. — После остановки „Качинское училище“ транспорт отправится по бульвару 30 лет Победы, повернет на улицу Константина Симонова и далее последует по улице Землячки до конечной „Микрорайон „Бейкер Стрит““.
Иными словами, ждать, что завтра 98-й автобус довезет вас дальше, чем до Комсомольской, не стоит. Эта новость уже вызвала негодованиегорожан.
— Опять нас без нас женили, — негодует волгоградка Юлия Стоян. — Автобус № 98 был тем удобен, что, сев на него на Каче, Хорошева или Ангарском, можно было спокойно доехать до центра и 7-ой Гвардейской. Жителям улицы Хорошева и Ангарского теперь не остается ничего кроме маршрукт № 75, чтобы доехать до Порт-Саида, скажем, в пед или политех. Даже подумать боюсь, что будет после 1 сентября, когда студенты выйдут с каникул. Придется, наверное, ездить с пересадками, а это дополнительные расходы. Мнение какие горожан они спросили? Те, кто живет на „Бейкер Стрит“ автобусами не ездят.
Нареканий от пассажиров автобуса № 79 пока в редакцию не поступало. С завтрашнего дня этот транспорт после остановки „Куйбышева“ будет ходить в сторону частного сектора до новой конечной „СХП „Заря““.
На обоих маршрутах интервал движения сохранится прежним и будет составлять от 10 до 20 минут.
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