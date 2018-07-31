Россияне смогут поступать на госслужбу после отказа от иностранного гражданства

Россияне, которые отказались от иностранного гражданства или утратили статус лица, постоянно проживающего за границей, возможно смогут получить право избираться в органы власти, устраиваться на военную службу и в правоохранительные органы

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас права людей, имеющих двойное гражданство, ущемляются, так как нет законодательной процедуры уведомления различных структур об утрате статуса гражданина другого государства.

— Многие из таких лиц прекращают своё гражданство в иностранных государствах, но всё равно полностью реализовать свои права гражданина России не могут, так как законодательно не предусмотрен порядок предоставления таким гражданином уведомления о прекращении им иностранного гражданства. Этот законопроект предусматривает подробный, можно даже сказать, пошаговый порядок оснований, составления и направления такого уведомления в соответствующие органы,

— заявил один из депутатов.

Если законопроект примут, то при поступлении на госслужбу людям будет необходимо лишь показать работодателю документ, который удостоверяет выход кандидата из гражданства другого государства.

Кроме того, по мнению авторов инициативы, необходимо позволить пользоваться всеми правами, которые положены россиянам, украинцам, которые получили российские паспорта до марта 2014 года, но из-за того, что соответствующие структуры Украины не рассматривают их заявления о прекращении украинского гражданства, они продолжают считаться гражданами этой страны.

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