Генпрокуратура: Саратовские коммунальщики выписали себе незаконные надбавки

Руководители саратовских муниципальных учреждений «Служба благоустройства города» и «Дорстрой» обеспечили себе незаконную прибавку к окладам на общую сумму в 2,5 миллиона рублей, сообщает сегодня, 31 июля, пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Нарушения выявила прокуратура Саратова во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции при использовании бюджетных средств.

По данным надзорного ведомства, пять руководителей этих МКУ с 2015 по 2017 году без указания и решения работодателя обеспечили выплаты по персональному повышающему коэффициенту к своим должностным окладам и незаконно получили денежные средства.

«При этом выделенные деньги в виде субсидий из бюджета на муниципальные задания могли быть направлены учреждениями на проведение капитального ремонта имущества, принадлежащего на праве оперативного управления, на приобретение оборудования, либо на осуществление приносящей доход деятельности», — отметили представители надзорного ведомства.

В настоящее время в отношении бывших директоров МБУ и их заместителей возбуждены и расследуются уголовные дела о растрате чужого имущества, совершенной лицом с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, в состав «Службы благоустройства города» вошла организация «СпецАТХ», у которой образовалась задолженность, превышающая 100 миллионов рублей. Налоговая службаналожила арест на имущество «СпецАТХ».