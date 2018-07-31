Реконструкцию велодрома в Печатниках завершат в этом году

Оценить обновленные трассы велодрома на улице Гурьянова жители Печатников смогут уже в скором времени.

Реконструкция площадки идет полным ходом. Завершить работы планируют к концу этого года.

С просьбой сделать велодром максимально комфортным для занятий к Сергею Собянину во время встречи обратилась мама одного из юных велосипедистов, Мария Смирнова

— Мой старший сын занимается велоспортом. Он с нетерпением ждет, когда можно будет начать тренировки на новой площадке.

Собянин адресовал вопрос представителям столичного Департамента строительства. Было сообщено, что все пожелания жителей будут учтены. По его словам, рабочим осталось сделать освещение, доработать саму трассу и возвести пару небольших зданий спортивного комплекса.

Тему развития прибрежной территории продолжил житель Александр Кречинин. Он попросил мэра продлить парк «Печатники» за счет реорганизации промзоны.

— Набережную мы будем продлевать, и это будет благоустроенное пространство, — ответил мэр.