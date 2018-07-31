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На спутниковых картах нашли странный подводный объект недалеко от Греции
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На спутниковых картах нашли странный подводный объект недалеко от Греции 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Криптозоологи нашли в Google Earth обнаружен странный объект у берегов Греции и теперь никто не понимает, что это вообще такое.
Крупный круглый предмет со спутника напоминает некий диск и, само собой, тут же появилось мнение о летающей тарелке. Диаметр диска превышает 70 метров.
Интересно, что еще в 2015 году на том же месте не было ничего подобного. Версия с вулканом, или любым другим природным явлением отпадает: предмет явно искусственного происхождения.
Муниципальные власти на неопределенное время закрыли территорию залива Термаикос, где на глубине в 20 метров лежит странный объект.
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