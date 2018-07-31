На спутниковых картах нашли странный подводный объект недалеко от Греции

Криптозоологи нашли в Google Earth обнаружен странный объект у берегов Греции и теперь никто не понимает, что это вообще такое.

Крупный круглый предмет со спутника напоминает некий диск и, само собой, тут же появилось мнение о летающей тарелке. Диаметр диска превышает 70 метров.

Интересно, что еще в 2015 году на том же месте не было ничего подобного. Версия с вулканом, или любым другим природным явлением отпадает: предмет явно искусственного происхождения.

Муниципальные власти на неопределенное время закрыли территорию залива Термаикос, где на глубине в 20 метров лежит странный объект.