Префект ТиНАО Дмитрий Набокин провел встречу с жителями Первомайского

Формат встречи был выбран уже привычный. Перед ее началом в фойе ДК жители могли познакомиться с экспозицией, представленной учреждениями и предприятиями, работающими на присоединенных территориях. Например, представители частной школы из Внукова рассказали о кружках, спортивных секциях и досуговых мероприятиях, которые проводятся на ее базе.

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин поприветствовал всех присутствующих, отметив, что работа по благоустройству и приведению в порядок территории Первомайского заметна невооруженным глазом. Главным изменениям, произошедшим в поселении за последние шесть лет, была посвящена и видеопрезентация. За это время было отремонтировано 25 объектов дорожного хозяйства и еще столько же запланировано на 2018 год. Капитальный ремонт провели и в подъездах жилых домов. Кроме того, на территории поселка Первомайское будет возведен образовательный комплекс на 750 учеников. Идет работа по обустройству новых детских и спортивных площадок. Также созданы площадки для тихого отдыха, где любят проводить время жители старшего возраста. А чтобы сделать поселение более уютным и безопасным, установлено более 300 опор наружного освещения. И работы будут продолжаться. Говоря о планах на ближайшее будущее, Дмитрий Набокин отметил, что готовятся масштабные мероприятия по ремонту дорог к деревням и СНТ.

После доклада префекта настал черед ответов на вопросы. Многих жителей интересовала установка дополнительных банкоматов, которых на сегодняшний день не хватает.

— В настоящее время на территории Первомайского организованы два пункта по работе с денежными средствами. Мы готовы поговорить с представителями торговых сетей и обсудить возможность установки банкоматов, — ответил префект, добавив, что в том числе банкоматы появятся в готовящемся к сдаче в эксплуатацию здании МФЦ.

Жительницу поселения Анну Кашеварову волновало наличие мест в детсадах и школах в связи с ростом населения. Префект напомнил, что образовательным учреждениям уделяется особое внимание в Новой Москве , планируется возведение новых комплексов, которые будут соответствовать высоким современным стандартам.

Для Евгения Хруцкого самый насущный вопрос — отсутствие электричества и водоснабжения в домах около хладокомбината на протяжении восьми часов, на которые он пожаловался префекту.

— В ближайшее время будет организована специальная мобильная станция, которая вернет энергоснабжение в дома. Кроме этого, мы обсудим возможность разделения энергопотребления домов и хладокомбината, чтобы подобное не повторялось, — успокоил Дмитрий Набокин.

Особое внимание было уделено бесплатным кружкам в домах культуры Первомайского. Многие жители высказались за увеличение их количества и «ассортимента».

— Почти все учреждения готовы предоставить бесплатный досуг. Они обязаны это делать, но все зависит и от статуса ДК. Есть вариант, при котором они могут получить статус «образовательного», но для этого необходимо пройти все необходимые проверки на предоставление подобных услуг, — объяснил Дмитрий Набокин.

Прозвучал и вопрос об открытии в поселении музыкальной школы. Префект ответил, что на сегодняшний день спрос на музыкальное образование не превышает предложение. Однако далеко не все знают о возможности бесплатно обучаться игре на музыкальных инструментах, хотя такая возможность существует.

Поселение Первомайское славится своими спортивными достижениями. Представитель комплекса «Надежда» спросил у префекта, когда начнутся работы по реконструкции стадиона и будут ли введены новые секции.

— Мы согласуем план по восстановлению объекта. Планируются масштабные работы, в том числе ремонт площадки, замена газона, реконструкция раздевалок и проведение в порядок помещений внутри комплекса для комфортного пребывания и занятий спортом, — ответил префект, добавив, что также в планах — установка современной хоккейной коробки.