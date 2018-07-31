В Энгельсе разыскивают родных пенсионера из Тольятти

Вчера, 30 июля, в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт Самарская область » появилось сообщение о розыске родных нашедшегося в Тольятти 65-летнего Льва Ильина.

По данным поисковиков, дочь Вероника и сын Олег потерявшегося пенсионера живут в Энгельсе . Авторы поста добавили, что мужчина попал в Тольятти из Самары . Лев Ильин среднего телосложения с седыми волосами и голубыми глазами.

Все, кто располагает информацией о родственниках Льва Ильина, могут позвонить по бесплатному номеру 8-800-700-54-52 или по телефону 02 и 102.