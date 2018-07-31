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В Энгельсе разыскивают родных пенсионера из Тольятти
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В Энгельсе разыскивают родных пенсионера из Тольятти 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Вчера, 30 июля, в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт Самарская область» появилось сообщение о розыске родных нашедшегося в Тольятти 65-летнего Льва Ильина.
По данным поисковиков, дочь Вероника и сын Олег потерявшегося пенсионера живут в Энгельсе. Авторы поста добавили, что мужчина попал в Тольятти из Самары. Лев Ильин среднего телосложения с седыми волосами и голубыми глазами.
Все, кто располагает информацией о родственниках Льва Ильина, могут позвонить по бесплатному номеру 8-800-700-54-52 или по телефону 02 и 102.
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