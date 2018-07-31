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ЛДПР надеется на решение вопроса по выселению «Музея истории ГУЛАГа» в Йошкар-Оле
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ЛДПР надеется на решение вопроса по выселению «Музея истории ГУЛАГа» в Йошкар-Оле 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе марийского отделения партии.
«Мы будем ждать положительного решения от Владимира Мединского, и, надеемся, что музей снова распахнет свои двери либо в отремонтированном помещении, либо в новом», — говорится в сообщении.
Напомним, 24 июля заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре, депутат фракции ЛДПР Олег Лавров направил запрос министру культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому.
Депутат попросил в рамках полномочий министра культуры дать оценку решению органов власти Марий Эл по выселению и закрытию «Музея истории ГУЛАГа» в Йошкар-Оле.
«Местные власти ссылаются на аварийное состояние здания и выселяют только музей, не предоставив другого помещения, хотя в этом же здании находятся другие организации и частные фирмы», — отметили в пресс-службе партии.
Напомним, 13 июня рабочая члены совета по правам человека при президенте России (СПЧ) посетили Марий Эл. Причиной визита стали жалобы археологов на ненадлежащее оформление массовых захоронений жертв сталинских репрессий 1937-1938 годов.
«Приезд членов СПЧ конечно же будет иметь последствия, они на многое повлияли. Например, на те проблемы, которые связаны с полигоном (где захоронены жертвы репрессий, –прим.). Было предложено создать мемориальный комплекс, и местная региональная власть взяла эту идею «под козырек». Также на сегодняшний день было установлено 15 рвов захоронений жертв репрессий. Нам выдадут списки всех похороненных в них и помогут в установке табличек с именами погибших», — рассказал «ФедералПресс» Николай Аракчеев.
Фото: лдпр68.рф
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