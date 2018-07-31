Дутерте уничтожил контрабандные машины и мотоциклы

Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал ликвидировать контрабандные автомобили и мотоциклы. Бульдозером было уничтожено более 60 роскошных автомобилей стоимостью почти $5,5 млн Как сообщает Philippine News-Link, ликвидацией машин и мотоциклов руководил лично Дутерте. В частности, были раздавлены такие автомобили как Ламборгини, Порше и Мерседес, стоимость которых доходила до $115 тысяч, а также несколько мотоциклов Харли Дэвидсон. Таким образом власти страны и таможня намерены бороться с контрабандой и коррупцией.

Ранее незаконно ввезённый в страну транспорт продавался на аукционе, а новый метод, по словам президента Дутерте, является законным и дешёвым — он поощряет иностранных партнеров к легальному бизнесу, отмечает издание.

Ранее News.ru сообщал, что Дутерте будет готов уйти в отставку в том случае, если ему докажут существование бога.