В Волгограде на 51-й Гвардейской подрядчик за свой счет заменит асфальт

По итогам экспертизы подрядчик приступил к замене асфальтобетона на улице 51-й Гвардейской в Волгограде за свой счет. Соответствующее решение он принял по итогам экспертизы, проведенной им самостоятельно — два из пяти кернов, взятых в ходе контрольной вырубки, не соответствовали нормативам по показателям водонасыщения.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, рабочие уже начали фрезеровать участки с некачественным покрытием. На днях они приступят к укладке нового финишного слоя асфальтобетона на площади около 1000 квадратных метров. Как только работы завершатся, специалисты снова проведут проверку покрытия.

В Волгограде организован контроль за работой подрядных организаций — эксперты собственных лабораторий и МУ «Комдорстрой» обследуют дороги после фрезерования изношенных слоев асфальта и укладки новых.

Кроме того, они следят за качеством работ и при реконструкции и восстановлении люков инженерных сетей, колодцев и решеток ливневой канализации».