Ещё
В Волгограде на 51-й Гвардейской подрядчик за свой счет заменит асфальт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде на 51-й Гвардейской подрядчик за свой счет заменит асфальт 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
По итогам экспертизы подрядчик приступил к замене асфальтобетона на улице 51-й Гвардейской в Волгограде за свой счет. Соответствующее решение он принял по итогам экспертизы, проведенной им самостоятельно — два из пяти кернов, взятых в ходе контрольной вырубки, не соответствовали нормативам по показателям водонасыщения.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, рабочие уже начали фрезеровать участки с некачественным покрытием. На днях они приступят к укладке нового финишного слоя асфальтобетона на площади около 1000 квадратных метров. Как только работы завершатся, специалисты снова проведут проверку покрытия.
В Волгограде организован контроль за работой подрядных организаций — эксперты собственных лабораторий и МУ «Комдорстрой» обследуют дороги после фрезерования изношенных слоев асфальта и укладки новых.
Кроме того, они следят за качеством работ и при реконструкции и восстановлении люков инженерных сетей, колодцев и решеток ливневой канализации».
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде передумали менять работу трамвая №1 Дорогу «Новый Рогачик – Волгоград» отремонтируют к 1 августа Работы по программе улучшения горячего водоснабжения начали в 43 домах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав110
В Подмосковье рухнул пешеходный мост120
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике15
Запашный экстренно госпитализирован24
Внуки Исмаилова живут в нищете35
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
11:58
Почему пора брать ипотеку
Личный счет Недвижимость
02:06
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
В мире
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:14
МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова
Политика
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение