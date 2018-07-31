Замглавы ФСИН поблагодарил «Новую газету» за публикацию видео о пытках Макарова 

«Я хочу поблагодарить их всех, сказать им огромное спасибо, в том числе и „Новую газету“, которая и выложила вот это видео, наделавшее много шума. Спасибо огромное. Если у вас есть ещё материалы о ненадлежащем поведении наших сотрудников, любые материалы, приходите, приносите, давайте вместе разбираться и вместе очищать службу от недобросовестных людей».
Напомним, «Новая газета» опубликовала видео с жестоким избиением заключённого Евгения Макарова. Ролик вызвал большой общественный резонанс, начались проверки, было возбуждено уголовное дело. Все участники пыток установлены, в деле фигурируют восемь подозреваемых. Семеро из них заключены под стражу, один помещён под домашний арест. После инцидента Федеральная служба исполнения наказаний организовала по стране специальные комиссии по проверке всех случаев применения насилия в колониях.