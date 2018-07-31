Замглавы ФСИН поблагодарил «Новую газету» за публикацию видео о пытках Макарова

«Я хочу поблагодарить их всех, сказать им огромное спасибо, в том числе и „Новую газету“, которая и выложила вот это видео, наделавшее много шума. Спасибо огромное. Если у вас есть ещё материалы о ненадлежащем поведении наших сотрудников, любые материалы, приходите, приносите, давайте вместе разбираться и вместе очищать службу от недобросовестных людей».