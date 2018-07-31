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Градсовет решит, каким будет храм-на-берегу в Екатеринбурге
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Градсовет решит, каким будет храм-на-берегу в Екатеринбурге 

АиФ Урал 56 минут назад
Фото: АиФ Урал
Облик будущего храма Святой Екатерины, который разместится на Октябрьской площади, возле Театра Драмы, определят уже в августе. Стала известна дата проведения градсовета по поводу строительства храма-на-берегу, об этом сообщает во вторник, 31 июля, «АиФ-Урал».
Градостроительный совет состоится 7 августа. Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил председатель правления общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин. Результаты проведения заседания впоследствии будут доступны на сайте регионального Минстроя.
Напомним, ранее стало известно о том, что мэрия Екатеринбурга не планирует благоустраивать Октябрьскую площадь, пока там не будет построен храм Святой Екатерины. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, опубликовавший на своей странице официальный ответ, подписанный замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгением Архиповым.
Изначально храм Святой Екатерины планировалось построить на акватории городского пруда, в районе станции метро «Динамо» и ККТ «Космос». Однако мнения по поводу строительства между горожанами, архитекторами и властями разделились. В результате был найден компромисс — храм разместится возле Театра Драмы.
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