В РПЦ рассказали об убитом игумене коптского монастыря в Египте

МОСКВА , 1 авг — РИА Новости . Игумен Епифаний, убитый настоятель коптского монастыря Святого Макария в районе Вади Натрун в Египте , отличался большой скромностью и всегда держался в тени, сообщил наместник столичного Высоко-Петровского монастыря игумен Петр (Еремеев).

Ранее газета «Аль-Ахрам» сообщила, что египетская прокуратура расследует обстоятельства гибели епископа Коптской церкви. По информации издания, истекающее кровью тело священнослужителя было обнаружено 29 июля в коридоре монастыря рядом с его кельей. Тело игумена отправили в больницу города Даманхур для вскрытия и выяснения причины его гибели. Епископ Епифаний служил в монастыре с 1984 года.

По словам игумена Петра (Еремеева), с настоятелем монастыря Святого Макария он встречался в 2016 году, во время посещения древних монастырей и храмов Египта группой игуменов российских монастырей во главе с наместником Троице-Сергиевой лавры архиепископом Феогностом.

"Ученый и аскет, при нашем знакомстве два года назад он произвёл очень отчетливое, запоминающееся впечатление. Выглядел он легким, как перо, и скромным до застенчивости. Далеко не сразу стало понятно, что именно он епископ и игумен обители, настолько он держался в тени братии. Лишь его скромное председательство на беседе за библиотечным столом потом указало на его сан", — написал игумен Петр в своем блоге в Facebook.

Потом, по его словам, владыка Епифаний накрывал на стол в монастырской трапезной и расспрашивал о духовных учебных заведениях Русской православной церкви

"После обеда переводчик нам шепнул, что здесь в это время вообще не едят, но ради православных русских гостей игумен сделал исключение. И постоянная умиротворенная улыбка на лице. Это не когда человек тебе улыбается, стремясь что-то выразить или поделиться эмоциями, в этом случае без явной мимики его лицо сияло радостью", — заметил Еремеев.

Он также добавил, что в прошлом году епископ Коптской церкви вместе с другими египетскими игуменами посетил и Высоко-Петровский монастырь. Однако тогда игумену Петру и епископу Епифанию не получилось встретиться, по причине болезни отца Петра.

Игумен Петр также уточнил РИА Новости, что настоятель монастыря Святого Макария был известным переводчиком христианского наследия на арабский язык.