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В РПЦ рассказали об убитом игумене коптского монастыря в Египте
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В РПЦ рассказали об убитом игумене коптского монастыря в Египте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Седмица.Ru
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Игумен Епифаний, убитый настоятель коптского монастыря Святого Макария в районе Вади Натрун в Египте, отличался большой скромностью и всегда держался в тени, сообщил наместник столичного Высоко-Петровского монастыря игумен Петр (Еремеев).
Ранее газета «Аль-Ахрам» сообщила, что египетская прокуратура расследует обстоятельства гибели епископа Коптской церкви. По информации издания, истекающее кровью тело священнослужителя было обнаружено 29 июля в коридоре монастыря рядом с его кельей. Тело игумена отправили в больницу города Даманхур для вскрытия и выяснения причины его гибели. Епископ Епифаний служил в монастыре с 1984 года.
По словам игумена Петра (Еремеева), с настоятелем монастыря Святого Макария он встречался в 2016 году, во время посещения древних монастырей и храмов Египта группой игуменов российских монастырей во главе с наместником Троице-Сергиевой лавры архиепископом Феогностом.
"Ученый и аскет, при нашем знакомстве два года назад он произвёл очень отчетливое, запоминающееся впечатление. Выглядел он легким, как перо, и скромным до застенчивости. Далеко не сразу стало понятно, что именно он епископ и игумен обители, настолько он держался в тени братии. Лишь его скромное председательство на беседе за библиотечным столом потом указало на его сан", — написал игумен Петр в своем блоге в Facebook.
Потом, по его словам, владыка Епифаний накрывал на стол в монастырской трапезной и расспрашивал о духовных учебных заведениях Русской православной церкви.
"После обеда переводчик нам шепнул, что здесь в это время вообще не едят, но ради православных русских гостей игумен сделал исключение. И постоянная умиротворенная улыбка на лице. Это не когда человек тебе улыбается, стремясь что-то выразить или поделиться эмоциями, в этом случае без явной мимики его лицо сияло радостью", — заметил Еремеев.
Он также добавил, что в прошлом году епископ Коптской церкви вместе с другими египетскими игуменами посетил и Высоко-Петровский монастырь. Однако тогда игумену Петру и епископу Епифанию не получилось встретиться, по причине болезни отца Петра.
Игумен Петр также уточнил РИА Новости, что настоятель монастыря Святого Макария был известным переводчиком христианского наследия на арабский язык.
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