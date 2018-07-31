В Египте расследуют гибель настоятеля коптского православного монастыря

КАИР , 31 июл — РИА Новости . Египетская прокуратура расследует обстоятельства гибели епископа Коптской церкви Епифания — настоятеля монастыря Святого Макария, расположенного в районе Вади Натрун в ста километрах к северо-западу от Каира, сообщает газета «Аль-Ахрам».

По информации издания, истекающее кровью тело священнослужителя было обнаружено в минувшее воскресенье в коридоре монастыря рядом с его кельей. Тело священнослужителя отправили в больницу города Даманхур для вскрытия и выяснения причины его гибели.

В самом монастыре пока не могут назвать причину случившегося. «Пока рано говорить о причинах инцидента, особенно учитывая тот факт, что у настоятеля не было врагов», — сказал газете представитель монастыря.

Как ожидается, во вторник тело священнослужителя в соответствии с традицией местной церкви будет предано земле на территории монастыря, где он служил с 1984 года. Службу проведет патриарх Коптской церкви Тавадрос II.