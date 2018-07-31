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Переполнена опасными сульфатами: общественница опубликовала пробы из почерневшей реки Нора
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Переполнена опасными сульфатами: общественница опубликовала пробы из почерневшей реки Нора 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Чёрная вода в речке Нора
В Ярославле снова почернела речка Нора, протекающая рядом с мусорным полигоном «Скоково» и впадающая в Волгу. По дну речки потекла коричнево-чёрная вязкая жидкость, что заметила общественница Елена Богданова. Она взяла пробу этой воды и отнесла на анализ.
Результат его оказался печальным. Вода в речке переполнена сульфат-ионами. Также воды реки несут в Волгу хлориды, аммонийный азот и азот нитритный, огромное количество кальция и свинец. Но самый худший показатель по химическому потреблению кислорода (показатель содержания воде органических веществ, является одним из основных для определения качества питьевой воды). По нему превышение в пять раз.
— 20 июля взяла пробы воды чёрного цвета в реке Нора возле деревни Порошино, Сегодня получила результаты анализов. Вы можете сравнить ПДК (предельно допустимую концентрацию) и результаты измерений. Самое страшное, что надзорные органы ничего не хотят видеть, а результатам анализов некоторых аккредитованных лабораторий верить нельзя, — сокрушается общественница Елена Богданова. — Химики говорят, что это не река, а сточная канава.
Сульфат-ионы нарушают работу пищеварительной системы, негативно влияют на волосы, раздражают слизистые оболочки глаз и кожи человека. Азот аммонийный поражает сердечно-сосудистую, дыхательную и центральную нервную системы организма человека. В ряде случаев системное употребление такой воды приводит к онкологическим заболеваниям.
Река Нора в этом году чернеет уже не первый раз. Ярославская журналистка Людмила Шабуева даже приводила собственное расследование, доказывающее, что ядовитый фильтрат с полигона попадает в речку, а затем в Волгу. Правда, чиновники потом нашли виноватых и обвинили в загрязнении частную компанию.
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