Переполнена опасными сульфатами: общественница опубликовала пробы из почерневшей реки Нора

Чёрная вода в речке Нора

Ярославле снова почернела речка Нора, протекающая рядом с мусорным полигоном «Скоково» и впадающая в Волгу. По дну речки потекла коричнево-чёрная вязкая жидкость, что заметила общественница Елена Богданова . Она взяла пробу этой воды и отнесла на анализ.

Результат его оказался печальным. Вода в речке переполнена сульфат-ионами. Также воды реки несут в Волгу хлориды, аммонийный азот и азот нитритный, огромное количество кальция и свинец. Но самый худший показатель по химическому потреблению кислорода (показатель содержания воде органических веществ, является одним из основных для определения качества питьевой воды). По нему превышение в пять раз.

— 20 июля взяла пробы воды чёрного цвета в реке Нора возле деревни Порошино, Сегодня получила результаты анализов. Вы можете сравнить ПДК (предельно допустимую концентрацию) и результаты измерений. Самое страшное, что надзорные органы ничего не хотят видеть, а результатам анализов некоторых аккредитованных лабораторий верить нельзя, — сокрушается общественница Елена Богданова. — Химики говорят, что это не река, а сточная канава.

Сульфат-ионы нарушают работу пищеварительной системы, негативно влияют на волосы, раздражают слизистые оболочки глаз и кожи человека. Азот аммонийный поражает сердечно-сосудистую, дыхательную и центральную нервную системы организма человека. В ряде случаев системное употребление такой воды приводит к онкологическим заболеваниям.

Река Нора в этом году чернеет уже не первый раз. Ярославская журналистка Людмила Шабуева даже приводила собственное расследование, доказывающее, что ядовитый фильтрат с полигона попадает в речку, а затем в Волгу. Правда, чиновники потом нашли виноватых и обвинили в загрязнении частную компанию.