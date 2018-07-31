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Часть саратовцев до полуночи осталась без воды
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Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

Часть саратовцев до полуночи осталась без воды 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 31 июля, ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжаетотключения холодного водоснабжения жителей из-за ремонта аварийных участков сетей.
Как сообщает пресс-служба предприятия, ремонт трубопровода ведется на улице Малой Горной. Из-за него «изменены параметры» подачи воды жителям квадрата улиц Большой Горной — Рогожина — Посадского — Симбирской. Также воды нет в доме №44/62 по улице Соколовой, в домах №№ 61/77, 40/54 по Малой Горной и в доме №3/19 в Трудовом переулке.
Восстановить штатную подачу воды потребителям обещают лишь к полуночи.
Кроме того, из-за ремонта на улице Кавказской до двух часов дня лишились воды дома №№ 35, 35б по улице Пензенской и до №2 по Пензенскому переулку.
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