Часть саратовцев до полуночи осталась без воды

Сегодня, 31 июля, ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжаетотключения холодного водоснабжения жителей из-за ремонта аварийных участков сетей.

Как сообщает пресс-служба предприятия, ремонт трубопровода ведется на улице Малой Горной. Из-за него «изменены параметры» подачи воды жителям квадрата улиц Большой Горной — Рогожина — Посадского — Симбирской. Также воды нет в доме №44/62 по улице Соколовой, в домах №№ 61/77, 40/54 по Малой Горной и в доме №3/19 в Трудовом переулке.

Восстановить штатную подачу воды потребителям обещают лишь к полуночи.

Кроме того, из-за ремонта на улице Кавказской до двух часов дня лишились воды дома №№ 35, 35б по улице Пензенской и до №2 по Пензенскому переулку.