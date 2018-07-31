Большегрузы в Ленобласти пускают в объезд поселков

Ленобласти продолжают вводить ограничения на движение большегрузного транспорта через населенные пункты, расположенные вблизи региональных дорог.

ГКУ «Ленавтодор» вводит постоянный запрет на проезд через деревни Саккало, Валья , Раговицы, Кикерицы, Керстово и Коммунар — областной трассе «Гурлево — Керстово» в Кингисеппском районе Информация о вводимых ограничениях размещена на информационных щитах, расположенных на федеральной трассе А180 «Нарва» и «Подъезд к торговому порту Усть-Луга».

Как рассказали в пресс-службе Правительства региона, перепробег грузовиков не превысит 5 километров, но существенно повысит безопасность дорожного движения, благотворно повлияет на экологию и значительно уменьшит уровень шума в населенных пунктах.