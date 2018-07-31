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Библиотека №192 знакомит бутовчан с историей телевидения 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Знаете ли вы, что вначале в СССР телевидение звали «дальновидением»? А аудиторию первой отечественной телепередачи тогда назвали не менее диковинно — словом «радиозрители».
«Завтра впервые в СССР будет произведена опытная передача «дальновидения». Будет передаваться изображение живого лица и фотографии», — писала газета «Правда» в апреле 1931 года. Между прочим, статью об удивительном «дальновидении» «Правда» разместила на первой полосе.
Немало интересных фактов об истории ТВ вы сможете узнать на страничке библиотеки №192 в фейсбуке. Именно там размещена посвящённая телевидению статья историка Татьяны Григорьевой, одного из авторов портала «Культура.РФ».
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