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Устойчивое развитие городов обсудили в рамках Дней культуры Пекина
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Устойчивое развитие городов обсудили в рамках Дней культуры Пекина 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 1 час назад
Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
27 июля в рамках Дней культуры Пекина в отеле «Метрополь» состоялась встреча представителей Москомархитектуры и экспертного сообщества с коллегами из Китая.
В мероприятии приняли участие руководитель НПО «Транспорта и дорог» Института Генплана Москвы Игорь Бахирев, заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Татьяна Гук, заместитель начальника управления архитектурно-художественного облика Москвы Елена Семенкова, представитель КБ «Стрелка», а также эксперты научного исследовательского института городского планирования и проектирования города Пекина и муниципального института городского планирования и дизайна. Коллеги из Китая презентовали результаты своих исследований и наработки по развитию Пекина. Среди тем, которые подняли участники мероприятия, — улучшение велосипедной инфраструктуры, программы, позволяющие учитывать изменение климата и стихийных бедствий, экологические стратегии устойчивого развития и использование возобновляемой энергетики. Сотрудники Москомархитектуры рассказали по развитию транспортной инфраструктуры и регулировании вопросов архитектурно-художественного облика Москвы. В этих направлениях удалось достичь значительных результатов. Как отметили организаторы мероприятия, обмен опытом между Пекином и Москвой крайне важен, так как сегодня это большие по численности населения города, входящие в крупнейшие агломерации.
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы: последние новости
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