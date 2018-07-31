Устойчивое развитие городов обсудили в рамках Дней культуры Пекина 

27 июля в рамках Дней культуры Пекина в отеле «Метрополь» состоялась встреча представителей Москомархитектуры и экспертного сообщества с коллегами из Китая.
В мероприятии приняли участие руководитель НПО «Транспорта и дорог» Института Генплана Москвы Игорь Бахирев, заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Татьяна Гук, заместитель начальника управления архитектурно-художественного облика Москвы Елена Семенкова, представитель КБ «Стрелка», а также эксперты научного исследовательского института городского планирования и проектирования города Пекина и муниципального института городского планирования и дизайна. Коллеги из Китая презентовали результаты своих исследований и наработки по развитию Пекина. Среди тем, которые подняли участники мероприятия, — улучшение велосипедной инфраструктуры, программы, позволяющие учитывать изменение климата и стихийных бедствий, экологические стратегии устойчивого развития и использование возобновляемой энергетики. Сотрудники Москомархитектуры рассказали по развитию транспортной инфраструктуры и регулировании вопросов архитектурно-художественного облика Москвы. В этих направлениях удалось достичь значительных результатов. Как отметили организаторы мероприятия, обмен опытом между Пекином и Москвой крайне важен, так как сегодня это большие по численности населения города, входящие в крупнейшие агломерации.