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В США воры украли акулу из океанариума и попытались продать
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В США воры украли акулу из океанариума и попытались продать 

Газета.Ru 1 час назад
В США трое человек вывезли на коляске из Аквариума Сан-Антонио акулу. Полиция Техаса уже заявила о поимке подозреваемых, сообщает USA Today.
По имеющимся данным, три посетителя спрятали в коляске калифорнийскую бычью акулу размером примерно 2 фута (61 см) и вывезли ее из океанариума, после чего, по словам владельца Аммона Ковино, попытались продать ее через фейсбук. Подозреваемых удалось обнаружить благодаря записям с камер видеонаблюдения.
"Это полное безумие. Они стянули акулу прямо из аквариума", — сказал Ковино.
По его словам, трое подозреваемых дождались, пока отвернется охранник, выловили акулу из аквариума сетью и положили в ведро, после чего уехали на машине. Сотрудники заметили текущую из коляски воду и после отказа показать ее содержимое записали номера автомобиля подозреваемых, которые вместе с записями с камер передали полиции.
Владелец океанариума заявил, что акулу невредимой вернули в понедельник, 30 июля. На всякий случай ее поместили в карантин.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержали автобус с 33 обезьянами.
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