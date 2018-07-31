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Американских полицейских уличили в тайном расизме
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Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав

Американских полицейских уличили в тайном расизме 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Полицейских одного из отделений американского города Нью-Йорка уличили в расизме и обвинили в уничижении американцев с азиатскими корнями. Об этом сообщает Associated Press.
В округе Нассо полицейские использовали названия цветов для обозначения этнической принадлежности сотрудников отделения. Способ маркировки стал причиной критики департамента.
Так, азиатов обозначали английской буквой «Y» (yellow) — желтый, индейцев — «I» (indian), чернокожих — «B» (black), латиноамериканцев — «H» (hispanic), а белокожих — «W» (white).
«Такие уничижительные определения не только ставят пятно на репутации сотрудников полиции, но и поднимают вопрос о том, что полицейские думают о членах азиатского сообщества США, которых они должны защищать», — заявил представитель правозащитной организации New York Civil Liberties Union.
По словам представителя полиции округа, такую маркировку используют уже более 25 лет и она ни в коем случае не означает, что полицейские предвзято относятся к различным членам американского общества. Он также отметил, что замечания правозащитников будут учтены, а обозначения пересмотрены.
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