Красный пляж — самая северная оконечность прибрежной полосы Китая

ШЭНЬЯН (SHENYANG), Китай , 31 июля 2018 г. /PRNewswire/ — Недавно на территории Национального ландшафтного парка «Красный пляж» в Паньцзине состоялось открытие памятного знака «Самое северное побережье Китая». Имея статус заповедника уровня 4А, парк «Красный пляж» считается «самым красивым ландшафтным коридором» и «самым романтичным побережьем Китая». По данным Административного комитета рекреационного комплекса водно-болотных угодий Красного пляжа Паньцзиня, ежегодно сюда приезжают свыше 2 миллионов туристов.

Национальный ландшафтный парк «Красный пляж» расположен между 40 градусами 39 минутами и 41 градусом 27 минутами северной широты и 121 градусом 25 минутами и 122 градусом восточной долготы, являясь самой северной оконечностью прибрежной полосы Китая. Парк представляет собой один из отрезков побережья Ляодунского залива в районе города Паньцзин, имеющего форму воронки общей протяженностью в 118 км. Общая протяженность береговой линии КНР превышает 32 000 километров. Воды в этом регионе страны ежегодно замерзают, «запечатывая» море и создавая потрясающие ледяные пейзажи. Большой объем ила и отложений, приносимых рекой Ляохэ, образовал в месте впадения водной артерии в море песчаные отмели — или, как их еще называют, — илистую банку Ландшафтного парка «Красный пляж». Здешние условия идеально подходят для произрастания солянки и камыша, придающих отмелям тот самый красно-зеленый оттенок, благодаря которому эта местность и получила название «Красный пляж».

В мире существует более 100 видов солянки, но растение, произрастающее на территории ландшафтного парка, является абсолютно уникальным. Два противоположно расположенных листочка красного цвета поневоле навевают сравнение с парой птичьих крыльев. На протяжении всего лета и золотой осени солянка и зеленый камыш густым покровом укрывают приливный марш, образуя поистине потрясающий пейзаж в красно-зеленых тонах. Лучшим временем для посещения красного пляжа в Паньцзине считается октябрь.

Власти города Паньцзинь открыли новую главу в развитии регионального туризма, представив стратегию «создания живописного пляжа с поющим камышом». В число туристических достопримечательностей Национального ландшафтного парка «Красный пляж» входят любование цветами, агротуризм, посещение старинных городов, термальных источников и другие активности, которые обязательно понравятся как китайским, так и иностранным путешественникам.