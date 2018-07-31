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На Алтае планируют вывести специальную породу лошадей для конного туризма
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На Алтае планируют вывести специальную породу лошадей для конного туризма 

ТАСС 1 час назад
БАРНАУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Селекционеры в Алтайском крае намерены вывести специальную породу лошадей, представители которой наилучшим образом будут приспособлены для конного туризма. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании «Курорт Белокуриха».
"Туристический тип на основе новоалтайской породы лошадей планируют получить в агро-туристическом кластере «Алтайские луга» (дочернее предприятие компании, — прим. ТАСС) в Солонешенском районе", — говорится в сообщении. Курировать селекционную работу будет заведующий сектором коневодства Сибири Всероссийского НИИ коневодства, один из авторов новоалтайской породы лошадей Алексей Бордунов. По его словам, специалисты планируют скрестить массивную и неприхотливую новоалтайскую кобылу с арабским жеребцом.
"В этом году будут получены первые выводы, и, если они нас устроят, в следующем году начнется селекционная работа в «Алтайских лугах», — приводит слова Бордунова пресс— служба компании «Курорт Белокуриха».
Для конного туризма обычно используют рабочих и спортивных лошадей, а также ослов и мулов. Однако, как отметил Бордунов, не все породы лошадей безупречно подходят для этих целей.
"Аборигенная алтайская порода — довольно непредсказуема и может проявлять агрессию, лошади, скрещенные с донскими или орловскими скакунами, легко возбудимы. Кроме того, далеко не каждое животное предназначено, например, для походов в горы. Так, бывшие спортсмены не умеют пить из ручья и вообще дезориентируются при резкой смене обстановки Туристическая лошадь должна быть выносливой и крепкой, предсказуемой и добронравной", — пояснил селекционер.
Кластер «Алтайские луга» был создан в марте 2018 года. В него входят комплекс «Сибирское подворье» с ипподромом «Алтай», «Парк животных ледникового периода» с пантовой лечебницей, животноводческий комплекс «Шотландские луга Алтая» и т.д.
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