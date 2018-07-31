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Решена судьба съемочной площадки «Дома-2»
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Решена судьба съемочной площадки «Дома-2» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Российское реалити-шоу «Дом-2» может переехать на новую площадку до конца 2018 года. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу департамента развития новых территорий Москвы.
В ведомстве договорились с «ЕТК-Инвест» — собственником земельного участка в Новой Москве, на котором в настоящее время располагается «телестройка». Власти столицы пообещали компании предоставить новую территорию, аналогичную по площади и примыкающую к старому участку.
«Новый участок они могут получить уже в течение месяца и, когда все вопросы с документацией будут улажены, займутся переездом. У них там много декораций и различные деревянные постройки, думаю, до конца года они переедут», — отметили в департаменте.
Ранее стало известно, что съемочная площадка «Дом-2» попала в планы московских властей по строительству автодороги из Саларьева в Марьино. Компанию «ЕТК-Инвест» предупредили об изъятии земли под нужды государства, а взамен пообещали предоставить новую съемочную площадку.
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