Решена судьба съемочной площадки «Дома-2»

Российское реалити-шоу «Дом-2» может переехать на новую площадку до конца 2018 года. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу департамента развития новых территорий Москвы.

В ведомстве договорились с «ЕТК-Инвест» — собственником земельного участка в Новой Москве , на котором в настоящее время располагается «телестройка». Власти столицы пообещали компании предоставить новую территорию, аналогичную по площади и примыкающую к старому участку.

«Новый участок они могут получить уже в течение месяца и, когда все вопросы с документацией будут улажены, займутся переездом. У них там много декораций и различные деревянные постройки, думаю, до конца года они переедут», — отметили в департаменте.

Ранее стало известно, что съемочная площадка «Дом-2» попала в планы московских властей по строительству автодороги из Саларьева в Марьино. Компанию «ЕТК-Инвест» предупредили об изъятии земли под нужды государства, а взамен пообещали предоставить новую съемочную площадку.