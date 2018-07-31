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Кубанский завод им. Седина начнет работать в августе 2018 года
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Кубанский завод им. Седина начнет работать в августе 2018 года 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Кубанский завод им. Седина начнет работать в августе 2018 года.
Предприятие преобразовано в «Южный завод тяжелого станкостроения»
Основные производственные цеха уже готовы к работе. Завод будет производить станки и обрабатывающие центры, востребованные во многих отраслях промышленности страны. Сейчас аналогичное оборудование машиностроительные предприятия вынуждены закупать за рубежом. Ожидается, что заказчики продукции кубанского предприятия будут не только из России, но и из стран СНГ.
«До 2020 года в крае появится до 300 новых рабочих мест. На предприятие вернутся проверенные, опытные кадры — инженеры и рабочие, трудившиеся здесь до банкротства. С Кубанским государственным технологическим университетом достигнута договоренность о сотрудничестве — здесь тоже будут готовить кадры, а студенты вуза начнут проходить на заводе практику», — сообщили в региональном департаменте промышленной политики.
Напомним, из-за отсутствия оборотных средств в 2014-2015 годах работа предприятия остановлена. Сотрудникам не выплачивалась заработная плата.
По поручению главы региона Вениамина Кондратьева в декабре 2016 года долги по зарплате перед 151 работником завода на общую сумму 16 млн рублей погасили. Кроме того, был разработан проект восстановления отрасли станкостроения на базе завода, в администрации края занимались активным поиском инвестора.
«Кондратьев неоднократно отмечал, что необходимо сохранить завод и обеспечить его сотрудникам экономическую и социальную стабильность», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Напомним, на Кубани начнут выпускать инженерное оборудование
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