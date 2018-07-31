10 августа в Москве стартует исторический фестиваль «Времена и эпохи»

Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве с 10 по 22 августа. На площадках самого масштабного фестиваля истории в Европе, которых будет 30, гости смогут рассмотреть восемь полноразмерных моделей исторических кораблей и лодок и даже поучаствовать в их строительстве.

«На фестиваль «приплывут»: реплика ладьи викингов длиной 11 метров, десятиметровый русский струг, полномасштабная — двадцатиметровая! — действующая модель сторожевого катера (СКА) периода Великой Отечественной Войны, рыбацкая лодка XVII века, а также другие необычные «плавсредства». Гости фестиваля также смогут изучить историю мореплавания и судостроительства, научиться мастерить корабельные снасти и поиграть в увлекательную командную игру «За три моря»», — рассказали в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны».

Так, площадка фестиваля, которая разместиться на Воробьевской набережной, расскажет о жизни и быте моряков советского флота периода 1941-1945гг. Именно здесь горожане увидят самый большой на фестивале корабль — полномасштабная действующая модель сторожевого катера (СКА) периода Великой Отечественной Войны размером 20,8 м на 3,8м.