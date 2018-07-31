В Краснодаре на Тургенева после капремонта приступили к асфальтированию

Лабораторные пробы подтвердили готовность основания дороги к покрытию асфальтом проезжей части. Первый слой уложили на квартале от ул. Северной до ул. Артиллерийской.

«Сейчас можно говорить, что капитальный ремонт ул. им. Тургенева переходит к завершению. Старт асфальтирования — важный психологический рубеж, учитывая тот объем работ, который уже выполнен. Фактически ул. им. Тургенева построена заново, и это должна быть качественная и надежная дорога», — сказал Евгений Первышов

В настоящее время на отрезке ул. им. Тургенева от Северной до ул. им. Гагарина продолжается устройство основания дорожной одежды, георешетки, завозится необходимый объем гравийно-песчаной смеси.

Параллельно специалисты продолжают демонтировать старые опоры электроосвещения, завершают устройство ливневой и фекальной канализации, сетей связи, ведут установку тротуарного камня.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что при благоприятных погодных условиях, перекресток ул. Северной и ул. Тургенева специалисты могут заасфальтировать уже в ближайшие дни. Из-за дождей его перекрытие для движения транспорта решили продлить на неделю — до 6 августа.

«Капитальный ремонт ул. им. Тургенева на участке от ул. Северной до ул. им. Гагарина ведется в рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», — сообщает пресс-служба администрации города.