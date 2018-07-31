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В Краснодаре на Тургенева после капремонта приступили к асфальтированию
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В Краснодаре на Тургенева после капремонта приступили к асфальтированию 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Лабораторные пробы подтвердили готовность основания дороги к покрытию асфальтом проезжей части. Первый слой уложили на квартале от ул. Северной до ул. Артиллерийской.
«Сейчас можно говорить, что капитальный ремонт ул. им. Тургенева переходит к завершению. Старт асфальтирования — важный психологический рубеж, учитывая тот объем работ, который уже выполнен. Фактически ул. им. Тургенева построена заново, и это должна быть качественная и надежная дорога», — сказал Евгений Первышов.
В настоящее время на отрезке ул. им. Тургенева от Северной до ул. им. Гагарина продолжается устройство основания дорожной одежды, георешетки, завозится необходимый объем гравийно-песчаной смеси.
Параллельно специалисты продолжают демонтировать старые опоры электроосвещения, завершают устройство ливневой и фекальной канализации, сетей связи, ведут установку тротуарного камня.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что при благоприятных погодных условиях, перекресток ул. Северной и ул. Тургенева специалисты могут заасфальтировать уже в ближайшие дни. Из-за дождей его перекрытие для движения транспорта решили продлить на неделю — до 6 августа.
«Капитальный ремонт ул. им. Тургенева на участке от ул. Северной до ул. им. Гагарина ведется в рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», — сообщает пресс-служба администрации города.
Напомним, в Краснодаре обсудили возможное строительство новых трамвайных веток.
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