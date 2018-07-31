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Первые сантиметры асфальта уложены на самой «убитой» улице Краснодара Тургенева
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Первые сантиметры асфальта уложены на самой «убитой» улице Краснодара Тургенева 

Новая Кубань 47 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 31 июля — Новая Кубань. Первый слой асфальта специалисты уложили на квартале от ул. Северной до ул. Артиллерийской. Об этом сообщили в администрации г. Краснодара. И этот факт действительно является событием для Краснодара.
— Сейчас можно с уверенностью говорить, что капитальный ремонт ул. им. Тургенева переходит в завершающую стадию. Старт асфальтирования — важный психологический рубеж при том большом объеме работ, который здесь уже выполнен. «…» Работы шли на глубине до семи метров с заменой всех сетей. Фактически ул. им. Тургенева построена заново, и это должна быть качественная и надежная дорога, — отметил мэр краевой столицы Евгений Первышов.
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