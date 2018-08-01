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Облитую кислотой чиновницу из Херсона выписали из больницы
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Облитую кислотой чиновницу из Херсона выписали из больницы 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, которую облили серной кислотой, выписали из больницы в Херсоне, она едет долечиваться в Киев, сообщил агентству УНН дежурный врач Херсонской областной клинической больницы.
Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета в украинском Херсоне концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели уголовное дело по статье «умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания», позже статью переквалифицировали на «покушение на убийство».
"Ее выписали сегодня. Она поехала долечиваться в Киев", — цитирует врача агентство.
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