Как будет выглядеть жизнь в первой технологической экодеревне

Сельская местность в получасе езды от Амстердама превратится в деревню нового типа. Традиционные поля и сады будут соседствовать с вертикальными фермами — на них местные жители будут выращивать для себя еду. Пищевые отходы пойдут на корм рыбам в местных прудовых хозяйствах. В домах будут стоять системы для фильтрации дождевой воды. «Деревенская операционная система» будет использовать искусственный интеллект для мгновенного управления системами выработки возобновляемой энергии, пищевого производства, водоснабжения и переработки отходов.

Такая деревня практически может сама себя обеспечивать. Изначально ее строительство было запланировано на 2017 год. Но компании-застройщику ReGen Villages пришлось столкнуться с бюрократией при покупке земли — раньше участок находился под водой и был осушен в 1960-х, когда была возведена дамба. По закону на нем мог вести строительство только индивидуальный собственник жилья. В этом месяце ReGen Villages, наконец, удалось получить одобрение властей, и теперь компания готова к следующему шагу.

Изображение: ReGen Villages

В поселке нового типа все — от электричества до канализации — работает во взаимосвязанной системе под контролем программы. Например, в экодеревне будет допускаться использование электромобилей, причем их можно будет парковать у периметра поселка, чтобы сохранить пешеходные улицы. Подзаряжаться электрокары будут от солнечных панелей и других деревенских источников возобновляемой энергии.

Поселок будет отличаться от других. У домов не будет места для парковок, потому что в будущем будут популярны беспилотные автомобили, велосипеды и ходьба пешком. На границе с экодеревней будет проложена специальная дорога для автобусов, на которых можно будет уехать в Альмер или Амстердам (в других частях Нидерландов уже есть выделенные велосипедные трассы, ведущие в город). В основном в поселке будет использоваться дождевая вода. Большая часть пищи будет выращиваться прямо в деревне, включая продукты фермерского, птицеводного и рыбного хозяйства. Если кто-то из жителей захочет помочь соседям — например, поухаживать за садом, провести занятие по йоге или присмотреть за престарелыми — то он сможет воспользоваться специальной системой на блокчейне, которая будет отслеживать их часы работы и рассчитывать скидку на ежемесячный долевой взнос.

Изображение: ReGen Villages

Система «живой машины» будет использовать растения и деревья для фильтрации канализационных вод, а отдельный анаэробный биореактор будет обрабатывать отходы и вырабатывать воду для полива или электроэнергии. Пищевые и животные отходы будут перерабатываться с помощью кормовых мух и водяных червей для создания корма для птиц и рыб. Прочие виды отходов, например, алюминиевые банки и пластиковые бутылки, будут перерабатываться с помощью муниципальной системы, во всяком случае, в первое время существования проекта.

Эрлих считает, что такой проект можно реализовать в любом месте. Правда, могут возникнуть трудности с законодательством, так что ему понадобится политическая поддержка. Похожие деревни на самообеспечении уже существуют, например, поселение Кувили Лани на Гавайских островах, которое использует возобновляемую энергию и собирает дождевую воду.

Изображение: ReGen Villages

Но есть проблема в виде финансирования подобных проектов. Типичные компании-застройщики хотят крупные проценты и быстрый экзит, а ReGen Villages планирует занимается долгой поддержкой экодеревни и получить небольшую долгосрочную прибыль. Компания до сих пор не завершила последний раунд инвестирования. Кроме того, законы Альмере не разрешают плотную застройку территорий, поэтому первоначальное строительство обойдется гораздо дороже. Постройку экодеревни планируется завершить к 2019 году, и Эрлих верит, что потом следующие поселения появятся быстрее. «У нас есть доступ к очень большим деньгам, но сначала нам нужно доказать, что наш проект реален», — сказал он.

Компания планирует построить экодеревни возле шведского города Лунд и Лайре-Хвальсо в Дании . В будущем дешевые версии экопоселений могут появиться в развивающихся странах.

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