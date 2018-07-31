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«Ижавиа» в течение года намерена обновить парк судами Boeing 737 MAX 8 или Airbus A320
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«Ижавиа» в течение года намерена обновить парк судами Boeing 737 MAX 8 или Airbus A320 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» в течение года намерена обновить парк как минимум четырьмя судами Boeing 737 MAX 8 или Airbus a320neo. Об этом «Сусанину» рассказал генеральный директор перевозчика Александр Синельников.
По его словам, изменения в такие сжаты сроки обусловлены новыми требованиями, по которым будет работать «Ижавиа» в том числе после разделения.
«Мы в течение года должны обновить парк, иначе у нас проект авиакомпании не сможет существовать. Что выберем? Зависит от успешности наших переговоров. Мы сейчас общаемся с производителями, с лизинговыми компаниями. Мы изначально просчитали все типы судов […] и пришли к тем двум названным типам, которые нас интересуют. Они будут обеспечивать в среднесрочном и долгосрочном плане выживаемость перевозчика и укрепление его рыночных позиций», — сказал Александр Синельников.
Отметим, что на данный момент компания выполняет рейсы на самолетах ЯК-42Д.
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